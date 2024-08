Roma, maxi incendio a Monte Mario: non si esclude dolo, aperta inchiesta

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sul maxi incendio divampato mercoledì pomeriggio nel quadrante nord della Capitale, che si è esteso dalla zona alle spalle della città giudiziaria fino alla collina di Monte Mario.

A coordinare il fascicolo sono il procuratore capo Francesco Lo Voi e il procuratore aggiunto Giovanni Conzo.

Già ieri la procura ha effettuato un sopralluogo dove si sono sviluppate le fiamme, che hanno portato a evacuare in via precauzionale i residenti di sei palazzine. Considerata l’ampiezza della zona interessata dal rogo e la velocità di diffusione delle fiamme al momento, a quanto si apprende, non essendo ancora chiare le cause non è escluso il dolo. Ma per formulare un’ipotesi precisa i pm di piazzale Clodio attendono una prima informativa dei vigili del fuoco e delle forze di polizia.