Roma: Meloni oggi alle esequie di Golisano, l’amica tra vittime strage Fidene

Dicembre 16, 2022

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – Ci sarà anche il premier Giorgia Meloni ai funerali -oggi alle 15 alla Cattedrale di Civitavecchia- alla messa per le esequie di Nicoletta Golisano, tra le vittime della strage di Fidene, il quartiere alla periferia di Roma dove domenica scorsa un uomo, il 57enne Claudio Campiti, ha fatto fuoco durante una riunione di condominio uccidendo 4 donne. Tra queste Golisano, 50 anni, commercialista e amica del presidente del Consiglio, che domenica scorsa si trovava per lavoro nel gazebo di via Monte Gilberto dove è avvenuta la strage, in quanto contabile del consorzio Valleverde.