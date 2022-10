Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – La premier in pectore Giorgia Meloni ha scelto twitter per esprimere la sua vicinanza alla giornalista parlamentare del Corriere della Sera, Paola Di Caro, il cui figlio diciottene è stato investito da un’auto a Roma nella notte, sulla Cristoforo Colombo. “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”, ha twittato la leader di Fratelli d’Italia.