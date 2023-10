Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava nel deposito Ama di via Salaria a Roma, questa mattina intorno alle 6. E’ stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso, dove è ricoverato in prognosi riservata per lesioni spinali. Da una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe stato travolto da un mezzo, rimasto senza freni, e schiacciato contro un altro mezzo che era nel deposito. Sul posto la polizia.