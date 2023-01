Roma: perdita olio mezzo Ama, strade centro ricoperte di gesso

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen.(Adnkronos) – Un mezzo Ama per pulire le vie del centro storico di Roma ha finito per imbrattare d’olio il cuore della Capitale. Via della Mercede, Piazza Colonna -il piazzale antistante Palazzo Chigi dove sostano cronisti e telecamere- il tratto di via del Corso all’altezza del Parlamento sono state cosparse d’olio, con rischio cadute per motociclisti e pedoni. Mentre spargeva acqua sulle strade, infatti, il conducente Ama non si è accorto che il mezzo perdeva olio, finché non è rimasto in panne scoprendo che il liquido aveva ricoperto buona parte del tratto percorso. Così si è reso necessario l’intervento della municipale, che ha ricoperto di gesso le strade interessate al fine di evitare incidenti.