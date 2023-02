Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Esprimo cordoglio per la scomparsa del caporal maggiore Danilo Salvatore Lucente aggredito nella periferia romana sabato notte. Con grande tristezza per la perdita di un coraggioso servitore del Paese abbraccio la famiglia di Danilo e tutto il nostro Esercito”. Così in un tweet Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa.