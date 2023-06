Roma Pride: Magi, ‘carro +Europa contro omofobia con Bonino e Cecchi Paone’

Giugno 9, 2023

Roma, 9 giu. – (Adnkronos) – “+Europa domani sfilerà con un suo carro al Roma Pride. Ci siamo sempre stati ma quest’anno è ancora più importante esserci, per promuovere i diritti delle persone e delle famiglie Lgbti+ ma anche per opporci in maniera forte e netta all’omofobia di Stato di questa destra al governo che vuole comprimere le libertà e, con essa, le vite di milioni di cittadine e cittadini italiani”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. Al Roma Pride +Europa è l’unico partito presente in parlamento con un proprio carro. Oltre a Magi, saliranno sul carro la leader di +Europa Emma Bonino, il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, dirigenti e attivisti di +Europa, oltre ad esponenti del mondo Lgbti+.