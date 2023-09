Roma: protesta contro Eni Store, attivisti ‘Ultima Generazione’ condannati ad ammenda**

Settembre 28, 2023

Roma, 28 sett. (Adnkronos) – Sono stati condannati a un’ammenda di 600 euro ciascuno i tre attivisti di ‘Ultima Generazione’, fermati a Roma ad aprile dell’anno scorso per aver danneggiato l’Eni Store di via degli Ammiragli, vicino al Vaticano. Nel corso dell’udienza, in rito abbreviato, il giudice monocratico ha condannato i tre giovani al pagamento della multa per il reato di violazione della legge sulle armi. Per gli attivisti è stato disposto il non doversi procedere per difetto di querela in relazione alle altre accuse di danneggiamento e violenza privata.

I tre ad aprile dello scorso anno furono protagonisti di un’azione di protesta nella quale danneggiarono la vetrina con martello e scalpello. All’interno dell’esercizio c’era un carabiniere libero dal servizio che fece o uscire prima i clienti all’interno e dopo essersi qualificato tentò di convincerli a desistere.