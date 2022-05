Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “La città dei lupi è diventata la città dei cinghiali per l’incapacità di governare dei 5 stelle. Ora se Gualtieri dice faccio il termovalorizzatore bisogna fargli un monumento. Non siamo per il termovalorizzatore, bisogna vere che farà il Pd”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro.