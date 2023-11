Roma: riapre Casale dei cedrati a villa Pamphilj

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov (Adnkronos) – Riapre Casale dei Cedrati, centro culturale nel cuore più antico del parco di villa Doria Pamphilj, dove sarà possibile incontrarsi, prendere un caffè, un aperitivo, conoscere la storia dei giardini romani oppure leggere, partecipare a un laboratorio per bambini, assistere a un reading o a un concerto, visitare una mostra, o semplicemente respirare il profumo dei limoni e godersi il parco.

Roma, sull’esempio delle grandi città europee, allarga così la cura e la conoscenza di un territorio unico e che merita di essere vissuto attivamente da chi lo visita. A inaugurare l’avvio della nuova stagione, domenica 19 novembre alle 12, saranno il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, il presidente del XII Municipio Elio Tomassetti e la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi.

A fare gli onori di casa sarà il Consorzio Casale dei Cedrati, nato da una partecipazione condivisa che ha messo insieme una grande cooperativa culturale, CoopCulture, con un’impresa sociale specializzata in progetti di promozione dei beni culturali, Linea d’Arte, in collaborazione con altre associazioni culturali, a cominciare da Milleville.

(Adnkronos) – Il Consorzio inizia la sua attività nel 2015, dopo aver vinto il Bando del Comune di Roma, lanciato nel 2013 per la concessione e il restauro del prestigioso Casale. A pochi mesi dall’apertura, e nonostante una intensa partecipazione della cittadinanza, nel febbraio del 2016 il progetto è stato interrotto a causa di una vicenda giudiziaria e poi amministrativa durata anni, ai danni della consortile, ma che finalmente si è chiusa con il riconoscimento degli errori giudiziari e con la possibilità di riprendere l’attività.

Per l’occasione nelle sale espositive del Casale, poste al primo piano, sarà presentato il progetto Greenit, dell’artista Simone Cametti, che fa parte del ciclo di esposizioni, interventi site-specific e residenze ideato e curato da Lori Adragna. Attraverso il suo lavoro, con fotografie in grande formato, Cametti ci riconnette alla terra, ma anche alle nostre responsabilità. Con questo primo progetto si dà il via al programma della nuova stagione, caratterizzato da un filo conduttore green. Gli eventi a seguire nei prossimi mesi saranno infatti dedicati alla sostenibilità, alla cultura del giardino e del verde urbano. Sempre declinati in chiave contemporanea.