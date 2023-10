Roma: Scuola e sport insieme contro bullismo e cyberbullismo, tavolo tecnico in Campidoglio

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Promuovere progetti di educazione e alfabetizzazione emotiva durante l orario scolastico e nelle società sportive per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. È una delle proposte condivise durante la seconda riunione del Tavolo tecnico promosso da Roma Capitale che si è tenuta in Campidoglio, con la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, associazioni nazionali e regionali del mondo della scuola e dello sport. Un’alleanza che mira a costruire una piattaforma comune per fermare il dilagare dei fenomeni e dei pericoli che l’uso delle tecnologie o altre forme di isolamento possono causare in un’età particolarmente a rischio. Dal tavolo la proposta di introdurre in via sperimentale corsi per dare strumenti di difesa ai più giovani, con la partecipazione di docenti formati in sinergia con il referente al bullismo e cyberbullismo nelle scuole. Il programma punta a coinvolgere tutte le scuole primarie e secondarie del territorio di Roma, insieme alle società sportive in orario extra-scolatico.

Al Tavolo tecnico erano presenti, tra gli altri, il capo di Gabinetto del Sindaco Alberto Stancanelli, la vice direttrice Generale di Roma Capitale Pierpaola D’Alessandro, il consigliere capitolino e proponente del Tavolo Giovanni Zannola, il coordinatore scientifico del tavolo, Aldo Grauso, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, la Divisione Calcio Paralimpico della Figc , rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istruzione e del Merito, del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza del Consiglio della Regione Lazio, dell‘Ufficio Regionale Scolastico del Lazio, i presidenti dell’Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola di Roma e del Lazio, la presidente del Coordinamento Genitori Democratici Nazionale ed il Moige, la Polizia Postale, il Bioparco di Roma, l’assessorato e il Dipartimento Scuola e Formazione di Roma Capitale e la Direzione Musei Civici di Roma Capitale. Presente anche Tik Tok Italy.

“Grazie agli incontri del Tavolo si è aperto un confronto virtuoso per mettere a sistema buone pratiche e raggiungere le ragazze e ragazzi nei contesti a loro più familiari, scuola e pratica sportiva. Nello stesso tempo si è condivisa la necessità di lavorare per coinvolgere anche gli adulti e promuovere un progetto di intervento organico che lavori su consapevolezza e prevenzione dei fenomeni di bullismo”, dichiara il consigliere capitolino dem e presidente e della commissione Mobilità di Roma Capitale Giovanni Zannola. “E’ una piccola rivoluzione nel panorama scolastico, dobbiamo fare presto visto il fenomeno sempre più crescente del disagio dei nostri ragazzi. Un ringraziamento a tutti gli Enti e Associazioni coinvolte”, sottolinea il prof. Aldo Grauso, coordinatore scientifico del tavolo.