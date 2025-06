Roma, si ribalta microcar: gravi quattro giovani

10 Giugno 2025

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Grave incidente la notte scorsa nel quartiere Prati a Roma. Una microcar si è ribaltata intorno all’1.45 in viale Bruno Buozzi. Quattro ragazzi che erano all’interno della vettura sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Roma Capitale e il 118.

A viaggiare sulla microcar, omologata per due secondo quanto emerso dai primi rilievi della polizia di Roma Capitale, erano tre ragazzi e una ragazza, due appena maggiorenni e due minori. Il conducente e gli altri due ragazzi rispettivamente sono stati portati al San Giovanni e all’Umberto I, mentre la ragazza 17enne si trova al Gemelli.

E’ possibile che a provocare l’incidente autonomo sia stata l’alta velocità. Sono comunque in corso le indagini della polizia di Roma Capitale per ricostruire la dinamica. L’auto è stata trovata riversa su un fianco, segno che probabilmente si è ribaltata prima di finire la sua corsa sul marciapiede vicino a un albero. Sui quattro giovani sono stati disposti i test per l’assunzione di alcol e droghe.