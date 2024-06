Roma: Silvestri, ‘M5S a manifestazione, fermiamo violenza squadrista’

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle parteciperà con una delegazione alla manifestazione indetta dalle reti studentesche per protestare contro l’ennesima aggressione di matrice fascista, avvenuta a Roma ai danni di due ragazzi che stavano tornando dalla manifestazione a difesa della Costituzione.

“Questo episodio – fanno sapere dal Movimento – è purtroppo uno dei tanti avvenuti nell’ultimo periodo. Il fatto in sé è estremamente grave, ma lo è reso ancor di più dal silenzio di un governo che non sembra voler prendere le doverose distanze dai rigurgiti di un’estrema destra che non accetta i valori democratici”.