Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Gualtieri dice che l’#inceneritore di Roma verrà fatto entro il 2026 e non dà ascolto a chi vorrebbe investire nella pratica virtuosa del riciclo e a chi lavora per progetti sostenibili. Se erano così convinti perché non scriverlo nel programma? E si dicevano ambientalisti”. Lo scrive in un tweet il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri.