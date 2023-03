Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Un uomo di 30 anni, probabilmente romeno, è morto questa sera intorno alle 20, colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco in via Francesco Selmi, altezza civico 9, in zona Tor Cervara. A sparare il passeggero di una moto fuggita subito dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri.