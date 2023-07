Roma: Suv contromano su Laurentina, indagato non stava usando cellulare

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Non stava usando il cellulare il 20enne alla guida della Tesla con altri giovani a bordo che sabato, su via Laurentina, si è scontrato con un’auto provocando la morte di una donna, Simonetta Cardone, di 67 anni. Il ragazzo è indagato per omicidio stradale nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura di Roma, che ha disposto l’autopsia sulla vittima e affidato le indagini alla Polizia locale di Roma capitale.

Da una prima analisi sul cellulare del 20enne alla guida, che è stato sequestrato, non emergerebbe la presenza di altri video girati a bordo dell’auto o di altri video alla guida in altre auto.

Intanto gli inquirenti a breve disporranno una consulenza per stabilire a che velocità viaggiasse l’auto e acquisiranno i dati della scatola nera. Disposte ulteriori analisi sul telefono cellulare del giovane. Da una prima ricostruzione, il 20enne poco prima dell’incidente stava effettuando sorpassi pericolosi e arrivato alla curva avrebbe invaso la corsia su cui si trovava la donna.