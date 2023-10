Roma Tor Vergata, ecco XVI edizione Career Day ‘Campus&Leaders&Talents 2023’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Compie 16 anni ‘Campus&Leaders&Talents’, il più grande appuntamento con le aziende dell’università di Roma Tor Vergata, con oltre 12mila studenti che si sono susseguiti in tutte le edizioni. Un career day che anche nell’edizione 2023 coinvolge tante imprese d’eccellenza e tutti gli studenti universitari che desiderano un confronto concreto sull’entrata nel mondo del lavoro. L’incontro si svolge l’11 ottobre 2023 nel piazzale del Rettorato dell’Università di Roma Tor Vergata, dove le aziende potranno dialogare nei loro stand con studenti, laureandi e laureati di qualunque facoltà.

Sono oltre 50 le imprese protagoniste della giornata quest’anno, tra cui Amazon, Accenture, Coca-Cola Hbc, Procter&Gamble, Acea, Tim e molte altre. Meeting, presentazioni aziendali, workshop e veri e propri colloqui sono alcuni dei principali momenti di una giornata di confronto e di conoscenza reciproca, ribadendo la concretezza di un Career Day sempre più vicino all’ambizione di ogni studente di ampliare le proprie conoscenze per una crescita delle prospettive professionali. Un appuntamento finalizzato a costruire un dialogo diretto col tessuto produttivo, per mettere insieme le esigenze dei giovani con le richieste da parte delle company, anche attraverso la presentazione dei curriculum vitae.

Un modo questo che permette alle nuove generazioni di esercitarsi nel descrivere il proprio percorso formativo e le proprie caratteristiche. Campus&Leaders&Talents è inoltre dedicato alle soft skill: dal problem solving, alla gestione delle persone, dalla creatività all’intelligenza emotiva, diverse sono le caratteristiche affrontate che contribuiscono a “costruire” la propria strada lavorativa.

“Il Career Day è un’opportunità per gli studenti, sia di esplorare le diverse possibilità che il mondo lavorativo ha da offrire che di entrare in contatto con professionisti esperti e aziende di rilievo. È un’occasione per farsi conoscere, per condividere aspirazioni e competenze, per fare domande, ricevere consigli e, spero, trovare ispirazione per cominciare la loro carriera. Invito i nostri giovani laureati a ricercare le loro passioni e li incoraggio ad essere aperti alle opportunità”, sottolinea il Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron.-

Per il rettore “quest’anno il Career Day dell’università di Roma Tor Vergata, promosso in collaborazione con Alet, torna finalmente in presenza ed è ospitato per la prima volta nel nuovo Rettorato; vogliamo che le aziende partecipanti si sentano parte integrante della nostra comunità universitaria”.

“Le occasioni sono numerose: programmi di tirocinio e stage, progetti di ricerca congiunti, partnership strategiche e altro ancora. La presenza a questo evento -conclude il rettore- rappresenta l’inizio di una nuova collaborazione, se non lo sviluppo di una già avviata, che può portare a risultati eccezionali per entrambe le parti”. A queste dichiarazioni il professor Vito Introna, delegato all’orientamento, tutorato e placement dell’università di Tor Vergata aggiunge: ”Quest’anno ci sono ancora più aziende interessate ai nostri ragazzi. Ci avviciniamo al career day con un rinnovato entusiasmo e anche una certa emozione, perché è sempre più evidente una cosa: l’università di Tor Vergata forma ragazzi preparati e pronti ad affrontare il futuro con gli strumenti richiesti dal mondo del lavoro”, conclude.