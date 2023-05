Roma, Totti: “Mourinho numero 1, speriamo resti”

Maggio 16, 2023

Roma, 16 mag. – (Adnkronos) – “Mourinho? Spero resti. È il numero 1 e per vincere servono i numeri 1”. Lo dice Francesco Totti durante la presentazione della sua statua di Lego al centro commerciale Wow Side di Fiumicino. “L’ho chiamato (sorride, ndr). Speriamo resti, sarebbe importante continuare con lui”, aggiunge l’ex capitano giallorosso.

“Le italiane nelle coppe europee? In questo finale di stagione devono dare tutto”, continua, aggiungendo: “Stasera sarò davanti la tv per il derby Champions. Giovedì speriamo bene, mi auguro la finale tra Roma e Juventus, sarebbe bel messaggio per il calcio italiano. Spero bene anche per la Fiorentina e, ovviamente, per l’italiana che andrà in finale di Champions League”.