Roma, uomo ferito da colpo d’arma da fuoco

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 56 anni, italiano, è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco a Castel Romano. Sul posto i poliziotti, ora al lavoro per ricostruire la dinamica del ferimento e rintracciare il responsabile. La vittima, che non corre pericolo vita, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso.

“In relazione alla notizia di un ferimento da arma da fuoco, avvenuto in data odierna in località Castel Romano, Roma, si precisa che l’episodio non è avvenuto all’interno del parco di Cinecittà World né in un terreno di proprietà del parco stesso”, fa sapere Cinecittà World Spa in una nota in cui viene specificato che “l’episodio, in base ai rilievi dell’autorità competente, non coinvolge a nessun titolo il parco, alcun dipendente o collaboratore dello stesso”.

La nota precisa poi che “ogni utilizzo all’interno di eventuali articoli, servizi, post o commenti che citi in modo illegittimo e non dovuto Cinecittà World sarà soggetto a diffida/querela a tutela del buon nome e dell’immagine del parco stesso. Per utilizzo improprio si intende l’uso di nome, foto e immagini del parco, riferimenti diretti ad attività dello stesso”.