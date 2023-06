Roma, uomo muore sbalzato fuori dal treno da finestrino rotto

Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – E’ stato sbalzato fuori dal treno da un finestrino in frantumi. E’ morto così, pochi minuti prima delle 5, un uomo trovato senza vita sui binari della stazione di Campoleone, in provincia di Latina. A dare l’allarme il capoturno della Polfer di Termini. Il convoglio è stato fatto fermare a Tiburtina, sul posto gli agenti della Scientifica impegnati nei rilievi anche dove è stato trovato il corpo, sulla tratta ferroviaria Pomezia – Santa Palomba – Campoleone.

La vittima non è stata ancora identificata. Al vaglio degli agenti le dichiarazioni di quanti hanno visto l’uomo sul treno dove, nell’ultima carrozza, è stato trovato il bagagliaio. Nessuno, tuttavia, avrebbe assistito al momento in cui è stato sbalzato fuori dal treno all’interno del quale non ci sono telecamere.