Romania: Fontana, ‘preoccupante annullare elezioni, inquietante se influenzate’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Non è una bella cosa che si annullino delle elezioni” come avvenuto in Romania. “Se è vero che c’è stato qualche cosa che non è andato lo vedremo nelle prossime elezioni, l’importante che si possa votare. Annullare delle elezioni in Europa è una cosa preoccupante, non tanto perchè sono state annullate, magari perchè è vero che c’è stato qualcuno che ha influito su queste elezioni, quindi è una cosa che crea un po’ di inquietitudine, perchè se è successo lì potrebbe succedere qua. Quindi la cosa è inquietante, però l’importante è che si possa votare, quindi vedremo se era un consenso vero”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.