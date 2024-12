Romania: Lega, ‘precedente allarmante e pericoloso annullare voto’**

7 Dicembre 2024

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – “La Lega segue con grande rispetto e viva preoccupazione quanto sta accadendo in Romania: annullare il voto democratico perché il risultato non è gradito a Bruxelles, al politicamente corretto e a certi potenti come Soros, è un precedente allarmante e molto pericoloso”. Lo sottolinea un comunicato della Lega.