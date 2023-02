Febbraio 17, 2023

Roma, 17 feb (Adnkronos) – “Berlusconi ha messo in piedi un circo Barnum di ragazze pagate non decoroso, ha distrutto l’immagine dell’Italia con il bunga bunga, conosciuto nel mondo come la Ferrari. Un disastro di immagine, ma non di rilevanza penale”. Lo ha detto Carlo Calenda a Tagadà, su La7.