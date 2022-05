Ruby Ter: eurodeputate Fi, ‘richiesta scandalosa, pm di Milano usano giustizia a fini politici’

Maggio 25, 2022

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “Non bisogna chiedersi perché gli italiani nutrano così poca fiducia nei confronti della magistratura. La risposta è nella scandalosa richiesta di condanna per Silvio Berlusconi, avanzata dai pubblici ministeri di Milano, in un processo che neanche doveva essere celebrato, dal momento che il presidente di Forza Italia era già stato assolto con formula piena e definitiva dalla Cassazione, che aveva dichiarato l’infondatezza del reato principale. In un momento di pacificazione, con un governo di grandi intese per affrontare tutti uniti le emergenze più gravi, gli unici ad imbracciare le armi della giustizia usata a fini politici restano alcuni pubblici ministeri asserragliati nel fortino della Procura di Milano”. Lo affermano le eurodeputate di Forza Italia, Isabella Adinolfi, Luisa Regimenti e Lucia Vuolo.