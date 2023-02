Ruby ter: giudici, Berlusconi assolto perché olgettine andavano indagate (2)

Febbraio 15, 2023

(Adnkronos) – Il tribunale, in una nota diffusa seguendo le linee guide concesse dal Csm, spiega il dispositivo di una sentenza le cui motivazioni saranno depositate tra 90 giorni. Nel comunicato si sottolinea come le 20 ragazze ospiti delle serate di Arcore vanno assolte perché andavano sentite come indagate e non come testimoni, una differenza sostanziale: la qualifica di pubblico ufficiale è una premessa necessaria per il reato di corruzione e per questo Berlusconi è stato assolto, dato che “la corruzione in atti giudiziari presuppone necessariamente un accordo tra il pubblico ufficiale corrotto e il corruttore”. Nessuna condanna quindi per Iris Berardi, Barbara Faggioli, le gemelle De Vivo, Francesca Cipriani, Marystell Polanco e le altre ragazze ospiti delle serate di Arcore.

Per analoghe ragioni, di carattere esclusivamente giuridico, sono stati assolti anche l’ex avvocato di Ruby, Luca Giuliante (accusa di corruzione) e l’ex fidanzato Luca Risso (falsa testimonianza e riciclaggio) accusati di reati che “presuppongono la sussistenza di un reato che non sussiste, la corruzione in atti giudiziari attribuita a El Mahroug”. Risso, inoltre, non poteva essere sentito come testimone. Infine, è stata pronunciata assoluzione per il delitto di false informazioni contestato a Luca Pedrini (la procura aveva chiesto l’assoluzione), per le false testimonianze ascritte al giornalista Carlo Rossella nonché per l’ipoti di favoreggiamento alla prostituzione contestato a Aris Espinosa “perché dagli atti è emersa con evidenza ‘insussistenza del fatto”.

Per l’imputazione di calunnia contestata a Roberta Bonasia e le false testimonianze di cui erano accusati Simonetta Losi, l’esponente politica Maria Rosaria Rossi e Giorgio Puricelli “ha prevalso l’estinzione del reato per prescrizione”.