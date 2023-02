Febbraio 15, 2023

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – Karima El Marough, in arte Ruby, assolta dal processo milanese Ruby ter ha regalato il suo libro – che presenterà domani a Milano – al pm Tiziana Siciliano che insieme a Luca Gaglio ha rappresentato l’accusa nel processo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Un regalo, una stretta di mano e una frase sussurrata davanti ai giornalisti: “così conoscerete la mia vera storia”.