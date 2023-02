Ruby ter: Mulè (Fi), ‘Berlusconi martire della giustizia, ora commissione d’inchiesta’

Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Con l’assoluzione del tribunale di Milano, Silvio Berlusconi si iscrive di diritto tra i martiri della giustizia. A lui, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno sofferto anni di gogna senza pudore va un enorme abbraccio. Gli improvvisati pubblici ministeri da strapazzo che imperversano in tv e sui giornali, gli odiatori in servizio permanente, i politici corrotti nell’anima dal demone del giustizialismo dovrebbero ordinatamente in fila chiedere scusa al Presidente. Posseduti dal furore di un’accusa che i giudici hanno bollato come inesistente, avendo assolto il Cavaliere “perché il fatto non sussiste”, questi tribuni sono coloro che hanno infangato l’Italia cavalcando senza mai farsi sfiorare dal beneficio del dubbio. È ora il momento di riannodare il filo della storia e varare quella commissione d’inchiesta parlamentare che faccia luce sull’uso politico che è stato fatto della giustizia in Italia”. Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, dopo l’assoluzione di Silvio Berlusconi da parte del tribunale di Milano.