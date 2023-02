Febbraio 15, 2023

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Ancora un’assoluzione, ancora una volta con formula piena, per Silvio Berlusconi. Forza Italia resta vicina al suo leader e gioisce insieme a lui in questo giorno di festa per la giustizia e la libertà”. Lo afferma Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica.