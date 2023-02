Ruby ter: pm Milano, ‘non c’è amarezza, per noi prove corruzione’ (2)

Febbraio 15, 2023

(Adnkronos) – Il pm Tiziana Siciliano che ha rappresentato l’accusa insieme al collega Luca Gaglio sottolinea come sull’assoluzione abbia pesato l’ordinanza del 3 novembre 2021 del tribunale di Milano che dichiara “inammissibili” i racconti delle ‘Olgettine’, le quali sono state sentite nei processi Ruby e Ruby bis mentre erano già sottoposte ad indagini. Non erano testimoni quindi sono state assolte dalla falsa testimonianza, e senza la qualifica di pubblico ufficiale, premessa necessaria per il reato di corruzione, è venuta meno anche l’accusa contro Berlusconi, già assolto a Roma e Siena.

Per l’aggiunto Siciliano le ragazze “hanno sicuramente mentito. Lo hanno accertato due sentenze passate in giudicato. Il presupposto è che abbiano mentito. Ora c’è un tema squisitamente giuridico, ovvero se hanno mentito nella veste di testi o di soggetti che avrebbero dovuto avere un’altra qualifica e quindi non tenuti a dire la verità”.