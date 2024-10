Ruby ter: pm Milano, ‘soddisfatti da Cassazione, fiduciosi su esito nuovo processo’

14 Ottobre 2024

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – “C’era un nodo processuale che andava sciolto. Solo la Corte di Cassazione avrebbe potuto fornire una risposta certa sul tema. E’ stato consequenziale farvi ricorso direttamente rinunciando al giudizio d’appello. Siamo soddisfatti della conferma così autorevole della correttezza della nostra interpretazione giuridica così come siamo fiduciosi, con tali presupposti, sull’esito del nuovo processo che verrà celebrato”. Lo afferma la procuratrice aggiunta di Milano Tiziana Siciliano che insieme al pm Luca Gaglio ha rappresentato l’accusa nel processo Ruby ter. Parole pronunciate dopo che la Cassazione ha disposto un processo di appello per corruzione nel procedimento che vede imputate in atti giudiziari una ventina di ragazze ospiti delle cene di Arcore, tra cui Karima ‘Ruby’ El Mahroug, assolte nel febbraio 2023 dal tribunale di Milano.