Ruby ter: pm Milano, ‘trovate prove corruzione Berlusconi, abbiamo solida base accusa’

Maggio 18, 2022

Milano, 18 mag. (Adnkronos) – “Le prove della corruzione sono state trovate”. Ne è certa il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano che nella requisitoria del processo Ruby ter, che vede l’ex premier Silvio Berlusconi tra i 28 imputati, ripercorre le tappe che hanno preceduto il dibattimento e le sentenze passate in giudicato su Ruby 1 e Ruby 2.

“Questo è un working in progress: adesso sappiamo tutto, anche più di quello che serve, è incredibile”, ma non è stato sempre semplice mettere in fila gli elementi contro “questo gruppo di compiacenti soggetti che ruotavano intorno all’ex premier e ricevevano utiità”.

A dare ‘forza’ all’accusa il sequestro di alcuni telefonini degli indagati che hanno restituito “fotografie, screenshot, messaggi vecchi: un materiale probatorio incontaminato che era a nostra disposizione per la prima volte”. Ma anche “documentazioni bancarie che non c’erano” e che hanno “costruito una solida base documentale di quelli che prima erano soltanto dei sospetti con qualche aggancio indiziario”.