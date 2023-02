Ruby ter: Polanco, ‘anni d’inferno, confido in giudici, nulla contro di me’**

Febbraio 15, 2023

Milano, 15 feb. (Adnkronos) – “Questi anni sono stati un inferno, ho una sensazione positiva, penso che andrà bene: i giudici sono intelligenti e non possono condannare una persona che non ha fatto nulla. Non ci sono evidenze come ha detto il mio avvocato, sono tutte chiacchiere e distintivo. Se andrà male parlerò”. Lo ha detto ai giornalisti Marysthell Polanco, imputata nel processo Ruby ter per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Per l’ex showgirl la procura ha chiesto una condanna a 5 anni di carcere.