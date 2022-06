Rugby: ‘6 nazioni 2022, tornare a vincere’, il docufilm del torneo azzurro

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Venti minuti per rivivere un cammino che prende il via da Verona e, passando per Roma, Parigi, Dublino, porta il rugby italiano a vivere una delle giornate destinate a rimanere nella memoria degli appassionati e degli sportivi italiani. “6 Nazioni 2022 – Tornare a vincere” è il documentario realizzato dalla Federazione Italiana Rugby e da Irida Produzioni e presentato al pubblico insieme al main sponsor Bitpanda alla vigilia della nuova finestra internazionale World Rugby che porterà l’Italrugby in tour in Portogallo, Romania e Georgia.

Un momento ideale per riconnettere gli Azzurri con il pubblico dopo la conclusione del Torneo 2022, e per andare alla scoperta dei dietro le quinte del Torneo con interviste esclusive e dietro le quinte inediti ai protagonisti del Sei Nazioni che ha visto la Nazionale di Kieran Crowley, alla prima campagna da Commissario Tecnico, interrompere una lunga serie di sconfitte andando ad espugnare per la prima volta nella storia il Principality Stadium, uno dei templi del rugby internazionale. Tre mesi dopo la meta di Edoardo Padovani innescata dal contrattacco di Ange Capuozzo sul prato di Cardiff, “Sei Nazioni 2022 – Tornare a vincere” porta il pubblico a rivivere al fianco di Lamaro e compagni le settimane di raduno, gli allenamenti, i momenti di entusiasmo, difficoltà e gioia nell’atmosfera intima dello spogliatoio prepartita attraverso cinque mini capitoli dedicati alle singole gare.

Le cerimonie di consegna dei caps in spogliatoio, le sedute in palestra, l’attenzione di staff e atleti a ogni piccolo dettaglio per migliorare in ogni aspetto della preparazione e della prestazione, le atmosfere senza pari dell’Olimpico di Roma e delle strade di Cardiff nelle ore che precedono la partita, le parole di Kieran Crowley prima della sfida al Galles e la gioia di tutto un movimento nei volti degli Azzurri dopo la vittoria sui Dragoni si fondono in un minidoc che celebra una delle più grandi imprese del rugby italiano, ed il ritorno al successo nel Torneo più spettacolare, spietato, brutale dello sport.