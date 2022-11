Rugby: Autumn Nations Series, il XV azzurro che sfiderà il Sudafrica sabato a Genova

Novembre 17, 2022

Genova, 17 nov. – (Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 19 novembre alle 14 allo Stadio Ferraris di Genova affronterà il Sudafrica nel terzo ed ultimo impegno degli Azzurri nelle Autumn Nations Series, partita che sarà trasmessa in diretta su TV8 e Sky Sport Arena. Sarà il confronto numero sedici tra le due squadre, l’ottavo giocato in Italia e il secondo a Genova dopo l’unico precedente datato 17 novembre 2001. Due i cambi nel XV titolare rispetto alla storica vittoria conquistata allo Stadio Franchi di Firenze contro l’Australia lo scorso sabato.

Triangolo allargato formato da Capuozzo-Bruno (entrambi in meta contro l’Australia) e Ioane. Terza partita consecutiva dal primo minuto per la coppia di centri Morisi-Brex, mentre la mediana sarà formata da Allan e Varney. In terza linea insieme a Michele Lamaro – all’undicesimo caps da capitano – conferme per Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. Seconda linea con Ruzza e Niccolò Cannone. In prima linea, insieme a Danilo Fischetti, le due novità dal primo minuto saranno Ceccarelli e Nicotera.

Pronti a subentrare dalla panchina Lucchesi, Nemer, Ferrari, Sisi, Zuliani, Garbisi, Padovani, Menoncello. “Abbiamo raggiunto un risultato storico contro l’Australia, ma non siamo appagati. Il giorno seguente il focus è stato spostato subito sul Sudafrica. Sarà un match molto intenso dal punto di vista fisico. Abbiamo studiato i nostri avversari e preparato al meglio il nostro impegno. Continuiamo su questa strada dimostrando di essere competitivi in ogni partita” ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà il match l’inglese Matthew Carley. Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 6 caps), 14 Pierre Bruno (Zebre Parma, 6 caps), 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 17 caps), 12 Luca Morisi (London Irish, 38 caps), 11 Montanna Ioane (Melbourne Rebels, 16 caps), 10 Tommaso Allan (Harlequins, 65 caps), 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 14 caps), 8 Lorenzo CAannoneE (Benetton Rugby, 2 caps), 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 20 caps) – capitano, 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 39 caps), 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 35 caps), 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 24 caps), 3 Pietro Ceccarelli (CA Brive, 23 caps), 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 6 caps), 1 Danilo Fischetti (London Irish, 24 caps).