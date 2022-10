Rugby: Coppa del Mondo, azzurra Tounesi squalificata 12 giornate per morso ad avversaria

Ottobre 25, 2022

Auckland, 25 ott. – (Adnkronos) – La seconda linea della Nazionale Italiana Femminile, Sara Tounesi, è stata squalificata per 12 partite. La rugbista azzurra è apparsa nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre davanti a un comitato giudiziario indipendente dopo essere stata citata per aver morso un’avversaria nella partita dell’Italia contro il Giappone nel Girone B della Rugby World Cup il 23 ottobre 2022. La commissione disciplinare indipendente era presieduta dal presidente del collegio giudiziario indipendente, Christopher Quinlan KC, a cui si sono uniti l’ufficiale giudiziario Brenda Heather-Latu (Samoa) e l’ex giocatore internazionale Ofisa Tonu’u (Nuova Zelanda).

Nel dettaglio, si legge che “Il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove, comprese quelle fornite da entrambe le giocatrici e le riprese video dell’accaduto. Il Comitato ha concluso che Tounesi ha morso una giocatrice giapponese, azione che sarebbe stata meritevole di un cartellino rosso e di conseguenza ha accolto la citazione. Il Comitato, dopo una prima richiesta di 18 partite, ha valutato le attenuanti riducendo la sanzione a 12 partite”. Tounesi sarà quindi squalificata per il match contro la Francia valido per i quarti di finale del Mondiale. La giocatrice ha diritto al ricorso entro 48 ore dal ricevimento della decisione.