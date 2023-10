Rugby: Coppa del Mondo, l’Italia convoca Paolo Buonfiglio per il match con la Francia

Ottobre 2, 2023

Lione, 2 ott. – (Adnkronos) – Lo Staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieran Crowley ha convocato Paolo Buonfiglio per il raduno in preparazione del match contro la Francia, ultima gara del Girone A della Rugby World Cup 2023 in calendario venerdì 6 ottobre alle 21 al Groupama Stadium di Lione, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky Sport. Il pilone sinistro in forza alle Zebre, che ha esordito in Nazionale Maggiore nel Test Match pre-Mondiale contro l’Irlanda a Dublino lo scorso 5 agosto, sarà a disposizione degli Azzurri a partire dalla giornata odierna.

Questo l’elenco dei giocatori convocati. Piloni: Paolo BUONFIGLIO (Zebre Parma, 1 cap), Pietro CECCARELLI (Perpignan, 30 caps), Simone FERRARI (Benetton Rugby, 49 caps), Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps), Marco RICCIONI (Saracens, 25 caps), Federico ZANI (Benetton Rugby, 24 caps). Tallonatori: Epalahame FAIVA (svincolato, 9 caps), Marco MANFREDI (Zebre Parma, 2 caps), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 18 caps). Seconde Linee: Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps), Dino LAMB (Harlequins, 6 caps), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 48 caps), David SISI (Zebre Parma, 29 caps). Terze Linee: Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 15 caps), Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 12 caps), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 32 caps) – capitano, Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 51 caps), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 15 caps), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 16 caps).

Mediani di Mischia: Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 16 caps), Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 7 caps), Martin PAGE-RELO (Lione, 4 caps), Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 23 caps). Mediani di Apertura: Tommaso ALLAN (Perpignan, 78 caps), Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 2 caps), Paolo GARBISI (Montpellier, 30 caps). Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 29 caps), Luca MORISI (Zebre Parma, 49 caps). Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 14 caps), Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 15 caps), Montanna IOANE (Lione, 24 caps), Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 6 caps), Lorenzo PANI (Zebre Parma, 4 caps).