Rugby: Coppa del Mondo, ufficiale il XV azzurro per l’esordio con la Namibia

Settembre 7, 2023

Saint Etienne, 7 set. -(Adnkronos) – Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile, ha ufficializzato la formazione che sabato 9 settembre alle 13 affronterà la Namibia allo Stade Geoffroy Guichard. La partita, valida per la prima giornata del Girone A della Rugby World Cup 2023, sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky Sport Uno. Sarà il quinto confronto tra le due squadre con 2 vittorie a testa e l’ultimo precedente risalente a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nella Rugby World Cup 2019 in Giappone. Presenti nella lista gara dell’esordio al Mondiale 2023 cinque Azzurri reduci dalla partita giocata all’Hanazono Stadium di Osaka con Ferrari e Riccioni che partirono dalla panchina e Morisi, Ruzza e Allan nel XV titolare così come nella prossima partita.

Sedici gli Azzurri al primo cap nella Rugby World Cup (10 titolari e 6 in panchina) con Tommaso Allan – arrivato alla presenza numero 76 – che disputerà il terzo Mondiale. Due i cambi nel XV titolare dell’Italia rispetto all’ultima gara vinta 42-21 contro il Giappone allo Stadio Monigo di Treviso con Dino Lamb e Danilo Fischetti prenderanno il posto di Niccolò Cannone e Ivan Nemer. Confermato il reparto dei trequarti con Allan, Ioane – autore di tre mete contro la Nazionale del Sol Levante – e Capuozzo nel triangolo allargato. Al centro la coppia Brex-Morisi, mentre le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Varney.

Terza linea con capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri. In seconda linea Ruzza insieme a Lamb, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Faiva, Nemer, Riccioni, Sisi, Zuliani, Page-Relo, Odogwu.

“Ci siamo preparati bene per questa partita. C’è energia in squadra per l’esordio al Mondiale. Il focus sarà sulla nostra prestazione e la prossima partita. Lavoriamo step by step mostrando la versione migliore di noi stessi” ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà il match l’irlandese Andrew Brace.

Questa la formazione che scenderà in campo: 15 Tommaso Allan (Perpignan, 75 caps); 14 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 12 caps); 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 26 caps); 12 Luca Morisi (svincolato, 47 caps); 11 Montanna Ioane (Lione, 21 caps); 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 27 caps); 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 21 caps); 8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 12 caps); 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 29 caps) – capitano; 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 48 caps); 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 45 caps); 4 Dino Lamb (Harlequins, 3 caps); 3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 47 caps); 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 15 caps); 1 Danilo Fischetti (Zebre Parma, 33 caps).