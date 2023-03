Rugby: Coppa Italia, 8 aprile a Verona la finale tra Petrarca Padova e Valorugby Emilia

Marzo 15, 2023

Verona, 15 mar. – (Adnkronos) – Sarà il Payanini Center di Verona ad ospitare la Finale di Coppa Italia, in calendario sabato 8 aprile. A contendersi il primo titolo nazionale del 2023 i Campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova, detentori anche della Coppa, ed il Valorugby Emilia che aveva sollevato il trofeo nel 2022. I tuttineri di Andrea Marcato ed i Diavoli di Roberto Manghi approdano alla Finale dopo aver inanellato un percorso netto nella fase a gironi, con quattro vittorie in altrettante partite disputate. La Finale di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e Eleven Sports, con calcio d’inizio alle ore 15.