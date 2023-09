Rugby: Crowley, ‘nel 1° tempo ci hanno messo sotto pressione, bel ritmo nella ripresa’

Settembre 20, 2023

Nizza, 20 set. – (Adnkronos) – “Nel primo tempo la nostra disciplina è stata inadeguata e loro ne hanno approfittato per metterci sotto pressione. All’intervallo ci siamo detti che dovevamo giocare in modo più diretto e abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, eseguendo esattamente quello che ci eravamo prefissati”. Queste le parole del ct dell’Italrugby Kieran Crowley dopo la vittoria per 38-17 sull’Uruguay, secondo successo degli azzurri nelle prime due partite della Coppa del Mondo. “Ci siamo concentrati sul lavoro da fare, non su quello che era stato il primo tempo -aggiunge Crowley- Abbiamo messo un bel ritmo, migliorato la disciplina, giocato come avevamo preparato il match. Bisogna riconoscere i meriti dell’Uruguay, ci hanno messo sotto pressione nel primo tempo e il loro numero sei è stato eccezionale sui punti d’incontro. Meritano più incontri con Nazionali Tier 1 per continuare a crescere”