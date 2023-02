Rugby: Crowley, ‘pagato caro un atteggiamento non corretto nel primo quarto’

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – “Vorrei cominciare dicendo che di sicuro abbiamo pagato molto caro un atteggiamento non corretto nel primo quarto. In particolare abbiamo coinvolto troppi giocatori nel breakdown, con conseguenze sulla qualità difensiva all’esterno e questo mi spiace molto perché è stato qualcosa su cui abbiamo lavorato molto preparando la partita”. Così il ct dell’Italrugby Kieran Crowley in conferenza stampa dopo la sconfitta per 34-20 contro l’Irlanda nella terza giornata dei Sei Nazioni. “Un giocatore come Varney è prezioso per questa squadra, non mi interessano le polemiche eventuali sui social che lo riguardano, crediamo fortemente nel suo valore ed anche oggi ha eseguito benissimo il piano di gioco che avevamo concordato, disputando un grande match -prosegue il ct azzurro-. Il placcaggio al collo su Capuozzo di McCloskey? Cosa posso dire, l’arbitro ha fatto la sua valutazione, posso pensarla a modo mio, ma questo non conta nulla e quindi non ho altro da aggiungere. Il rugby a questi livelli è un gioco di dettagli, equilibri sottili che determinano l’andamento dei risultati. Se ho pensato di poter vincere contro la prima nel ranking mondiale? Sì, certo, eravamo in partita e la squadra stava facendo una grande prestazione, ci credevo io come ci credevano i ragazzi in campo”.