Rugby: Esercito italiano e Fir insieme anche durante la Coppa del Mondo 2023

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. – (Adnkronos) – Federazione Italiana Rugby e Esercito Italiano muovono un nuovo passo insieme dando ulteriore concretezza alla partnership triennale siglata ad inizio anno in vista della partenza della Squadra Nazionale Maschile per la Rugby World Cup ‘Francia 2023’. Dall’inizio del raduno di giovedì 31 agosto e per l’intera durata della rassegna iridata, lo staff diretto da Kieran Crowley sarà integrato dal Tenente Colonnello Matteo Carmignani, esperto di formazione e specializzato nello sviluppo delle soft skills, oltre che della gestione di situazioni ad alto livello di stress in ambito operativo.

Il Colonnello Carmignani e lo staff azzurro hanno incrociato le rispettive strade in occasione dei due momenti di incontro previsti, in avvicinamento e durante la preparazione iridata, dalla partnership tra FIR ed Esercito Italiano, prima con una riunione tra staff azzurro ed i formatori dell’Esercito coordinati dal Colonnello Carmignani nel mese di maggio all’interno del sito operativo di Sant’Agostino a Tarquinia e, successivamente, a Corvara con gli atleti in una tre giorni che ha chiuso la fase della preparazione fisica verso la Rugby World Cup 2023.

Un lavoro, quello svolto dai giocatori insieme allo staff, che ha toccato varie aree della preparazione che vanno oltre la sfera atletica e tattica come ad esempio la nutrizione, suggerimenti sul recupero, aggiornamenti legati all’area media e all’informazione. Carmignani lavorerà a stretto contatto con lo staff tecnico azzurro e con gli atleti, aggiungendo un ulteriore tassello al lavoro di gestione degli atleti e del loro benessere psicofisico già avviato e coordinato dallo psicologo dello sport ed ex Capitano azzurro dott. Claudio Robazza.

“L’aspetto mentale e la gestione di situazioni di stress, tipiche dell’ambito operativo militare, costituiscono una componente fondamentale in ogni ambito lavorativo, in particolare nello sport di alto livello dove la perfomance assume una grande rilevanza come mezzo per arrivare al risultato -ha dichiarato Matteo Carmignani-. Questo aspetto va allenato al pari della preparazione fisica essendo due aree strettamente collegate tra di loro. Con la Nazionale Italiana Rugby la sinergia è totale. Prima con lo staff dell’Italrugby nel team building di Tarquinia e, successivamente, con i 3 giorni vissuti a Corvara insieme agli atleti, ho avuto la fortuna di confrontarmi a 360 gradi con tutti i componenti del gruppo. Sarà per me un motivo di orgoglio ulteriore poter rappresentare tutti i miei colleghi, e in generale l’Esercito Italiano, in una competizione così importante come quella del Mondiale e poter collaborare al fianco di professionisti che rappresentano l’Italia in uno sport pieno di valori come il rugby”.

“Sin dalla fase embrionale dei due team building a cui hanno partecipato lo staff e i giocatori della Nazionale Maschile, la sinergia con Matteo Carmignani è stata immediata e totale. Ha mostrato doti di ascolto importanti distribuendo in ogni occasione suggerimenti mai banali che hanno portato al suo ingresso all’interno dello staff dell’Italrugby. Sarà per il gruppo azzurro un elemento di grande spessore per lo sviluppo di soft skills che nell’approccio al mondo dello sport risultano sempre più necessarie per il completamento della preparazione a 360 gradi soprattutto in un appuntamento come quello del Mondiale”, ha detto Giovanbattista Venditti, Team Manager della Nazionale.