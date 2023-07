Rugby: Fir, approvato il bilancio consuntivo 2022 con 1,5 mln di utile

Luglio 3, 2023

Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – Il Consiglio Federale della FIR ha approvato a maggioranza il Bilancio Consuntivo 2022, che presenta un utile di 1.540.861,40€ dopo lo stanziamento, a carico dello stesso, delle competenti quote di ammortamento ed accantonamenti. L’utile registrato nell’esercizio 2022 costituisce un pieno recupero rispetto al disavanzo evidenziato in sede di approvazione del Bilancio Preventivo (-7.579.959,53€) grazie a importanti risparmi di spesa – che non hanno impattato sulla regolare programmazione e sulle progettualità di sviluppo d’alto livello della Federazione – al riassetto della partecipazione alle competizioni EPCR da cui derivano entrate straordinarie e, infine, a una piena ripresa dell’attività internazionale d’elite a conclusione dell’emergenza pandemica.

Nel corso del 2022, i ricavi da manifestazioni internazionali hanno generato 24.000.000€ (ventiquattro milioni) di euro, pari al 64% del valore complessivo della produzione federale, con un trend di crescita, per tale voce di bilancio, pari al 47% rispetto al consuntivo 2021, confermando il Sei Nazioni e, più in generale, i grandi appuntamenti internazionali quali asset strategici per la continuità e la sostenibilità dell’intero movimento rugbistico nazionale. In linea con il precedente esercizio i ricavi da sponsorizzazioni e advertising, pari a circa 3.400.000€. Complessivamente, le entrate 2022 sono state pari a € 45.227.239,43€.

Sul fronte dei costi, l’attività sportiva d’elite e di base ha rispettato le iniziali programmazioni, conseguendo il pieno superamento dell’emergenza pandemica a fronte di un investimento complessivo da parte della Federazione, nell’esercizio 2022, di 34.881.690,86€, cui si aggiungono 2.494.236,36€ di contribuzioni per l’attività sportiva nazionale, per oltre trentasette milioni di euro investiti direttamente nello sviluppo del Gioco in Italia.

I risultati ottenuti con il Bilancio Consuntivo 2022 ed i trend positivi di crescita evidenziati sul fronte dei ricavi da manifestazioni internazionali e sponsorizzazioni rappresentano un indicatore positivo, supportato dallo sviluppo dei principali asset economici di FIR e da una progressiva ripresa generale dell’economia nel post-pandemia, tale da indurre un contenuto ottimismo anche in rapporto all’esercizio 2023.

L’utile registrato dal Consuntivo 2022 consolida ulteriormente il patrimonio della Federazione, pari a 23.678.000€, che nei futuri esercizi contribuirà allo sviluppo impiantistico, alla piena ripresa delle attività di elite e di base e, più in generale, all’evoluzione del movimento in tutte le proprie componenti. Il Bilancio Consuntivo 2022, approvato dal Consiglio Federale, sarà sottoposto a ratifica da parte degli organi competenti e successivamente pubblicato su federugby.it