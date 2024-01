Rugby: Fir e Goosen non rinnoveranno il contratto di collaborazione

Gennaio 8, 2024

Roma, 8 gen. – (Adnkronos) – La Federazione Italiana Rugby e Marius Goosen annunciano, in una nota pubblicata sul sito della Fir, di aver deciso, di comune accordo, di non rinnovare il contratto che lega il tecnico sudafricano alla Fir sino al 30 giugno 2024. Goosen, che ricopre attualmente il ruolo di tecnico della difesa dell’Italia, affiancherà il nuovo CT Quesada e gli altri specialisti dello staff azzurro per tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 prima di intraprendere un nuovo percorso lontano dall’Italia.

“Marius è un fantastico allenatore, ma soprattutto un uomo straordinario. Dopo oltre vent’anni nel nostro Paese ci ha manifestato la volontà di affrontare nuove sfide nel mondo del rugby e di regalare nuove opportunità alla sua splendida famiglia. Lo ringrazieremo per tutto quanto ha fatto per il rugby italiano alla fine del Sei Nazioni, perché il suo tempo con noi non è ancora finito e sappiamo che darà ancora una volta tutto se stesso alla maglia azzurra nei mesi che ci aspettano”, ha detto il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

“L’Italia è stata e rimarrà la mia casa e la casa della mia famiglia per sempre. Sono stati vent’anni indimenticabili, che resteranno sempre nel nostro cuore, ma era tempo di andare incontro a nuove sfide. Abbiamo ancora un pezzo di strada da percorrere insieme e farò del mio meglio per lasciare al rugby italiano i migliori ricordi possibili”, ha dichiarato Marius Goosen.