Rugby: Fir, in 7 proseguono il percorso formativo nelle accademie di Zebre e Benetton

Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. – (Adnkronos) – Sono sette gli atleti che hanno scelto di legarsi con un contratto triennale alla Federazione Italiana Rugby a partire dalla Stagione Sportiva 2023/24 per proseguire in una nuova fase del proprio percorso di sviluppo presso le Accademie U20/U23 attive presso le due Franchigie di United Rugby Championship.

Dopo essere stati protagonisti in febbraio e marzo con la Nazionale Italiana U20 nel Sei Nazioni di categoria o aver proseguito normalmente il proprio percorso nei Centri di Formazione Permanente o nei Club di appartenenza, gli atleti che dal primo luglio entreranno a far parte delle Accademie delle Zebre Parma e della Benetton Rugby sono l’apertura Simone Brisighella, il tallonatore Nicholas Gasperini – di rientro da una stagione presso l’Academy dello Stade Francais, le seconde linee Samuele Mirenzi e Davide Salvan – tutti destinati all’Accademia della Franchigia federale – mentre il pilone destro Marco Gallorini, l’ala Marco Scalabrin e l’estremo Tommaso Simoni entreranno a far parte dell’Accademia dei Leoni biancoverdi. Brisighella, Gasperini, Gallorini e Simoni sono tra gli Azzurrini U20 reduci dal terzo posto nel Sei Nazioni di categoria. Salgono dunque complessivamente ventiquattro, nel 2023/24, gli atleti sotto contratto con FIR ripartiti tra le due Accademie delle Franchigie.

“Siamo felici che alcuni dei prospetti più interessanti espressi dal movimento nella leva del 2004 abbiano deciso di legarsi al rugby italiano, sposando il progetto tecnico per lo sviluppo degli atleti d’elite per il prossimo triennio, con l’obiettivo di conquistarsi stabilmente un posto nelle rose delle nostre due Franchigie -ha detto Daniele Pacini, Direttore Tecnico e dell’Alto Livello FIR-. Per Simone, Nicholas, Samuele, Davide, Marcos, Marco e Tommaso riteniamo che questo rappresenti il miglior percorso di sviluppo possibile, una valutazione che siamo entusiasti di sapere condivisa dai ragazzi e dalle loro famiglie”.