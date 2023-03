Rugby: Innocenti, ‘con Galles mi auguro di vedere bella partita, ma Italia non favorita’

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “La sfida con il Galles? Mi auguro sempre di vedere una bella partita. Italia-Irlanda è stata la più bella partita degli ultimi anni ma poi la festa l’hanno fatta gli irlandesi, spero di poter festeggiare noi anche dopo con i gallesi. L’Italia per come sta giocando in questo momento si merita il successo. Sia nel Sei Nazioni che nel World Rugby, tutti, compresi i georgiani, hanno detto che l’Italia sta giocando un rugby bellissimo, anche perché abbiamo visto un rugby noiosissimo vincere in questi anni. Non cambierei questa nazionale con nessun’altra al mondo, ora stiamo solo all’inizio di una strada molto lunga che deve essere costellata di bellissime prestazioni e di vittorie”. Sono le parole del presidente della Federugby Marzio Innocenti alla vigilia della sfida con il Galles nel Sei Nazioni.

“Italia favorita con il Galles? Dobbiamo anche stare con i piedi per terra. L’Italia non è favorita. Il Galles ha 150 anni di storia che determinano che è la favorita. L’Italia deve far vedere che il gap è stato colmato. L’anno scorso abbiamo vinto in Galles e c’è stato l’attimo vincente come scritto in un copione di un film. Dopo un anno ci approcciamo in maniera diversa. La consapevolezza nei ragazzi è cambiata. Un anno fa siamo andati là e pochissimo pensavano che si andasse a vincere la partita, dopo un anno non può essere cambiato tutto, serve grande rispetto per il Galles. Dire che l’Italia è favorita è una mancanza di rispetto, è favorito il Galles ma non è certo che sia la squadra vincente domani…”, ha concluso Innocenti.