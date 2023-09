Rugby: Innocenti (Fir), ‘per Italia Coppa del Mondo è sfida affascinante, vogliamo stupire’

Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – “Oggi la Rugby World Cup è la terza più importante manifestazione sportiva del pianeta e, per i prossimi due mesi, il nostro sport sarà al centro del mondo, canalizzando l’attenzione degli sportivi, dei media, degli sponsor, generando milioni di post, tweet, contenuti. La Francia, uno dei Paesi dalla più profonda cultura rugbistica, è la sede ideale per accogliere un evento che rappresenta il motore di sostenibilità per l’intero ecosistema rugbistico internazionale. Ringrazio il Ministro Abodi per la sua straordinaria vicinanza al nostro sport, il Ministro Lollobrigida per aver voluto legare l’immagine dell’Italrugby a quella del proprio dicastero, il Presidente Malagò che sarà ancora una volta il nostro primo tifoso e le nostre emittenti che porteranno i nostri Azzurri, la nostra maglia e il nostro sport nelle case di tutti gli italiani”. Così il presidente della Fir Marzio Innocenti, nel suo intervento nel corso della cerimonia di consegna del tricolore da parte del ministro dello sport Andrea Abodi al capitano dell’Italrugby Michele Lamaro in vista della Coppa del Mondo.

“Per l’Italia, la sfida è affascinante: stupire il mondo, superando per la prima volta la fase a gironi -aggiunge Innocenti-. Significa eliminare una tra la Francia, grande favorita e padrona di casa, e gli All Blacks, la leggenda del rugby: non è un punto d’arrivo, ma piuttosto la prima grande opportunità di scrivere la storia di un gruppo giovane, che Kieran Crowley ha plasmato e coltivato, e da cui ci aspettiamo molto nel prossimo ciclo iridato. A Kieran, Michele e tutta la Squadra, un in bocca al lupo che come Presidente ho solo il compito di trasferire loro, perché viene dal cuore di tutto il rugby italiano”.