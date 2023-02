Rugby: Lamaro, ‘orgoglioso della squadra, giochiamo con il cuore’

Febbraio 25, 2023

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – “La fiducia è qualcosa che si crea credendo fortemente in quello che si fa. Noi crediamo nel nostro gioco ed in questo progetto, ogni giocatore ha un ruolo ben preciso nel percorso che ci sta portando a creare la nostra identità: si tratta di un lavoro collettivo, giocatori e staff assieme, e quando tutti ci sentiamo coinvolti e responsabilizzati allo stesso modo”. Così il capitano dell’Italia Michele Lamaro, dopo la sconfitta per 34-20 contro l’Irlanda, nella terza giornata dei Sei Nazioni.

“Ad un certo punto del match eravamo sotto di 7, sapevamo di poterli riprendere e quello che stavamo facendo in campo era finalizzato a quell’obiettivo, mettendo loro tutta la pressione possibile -prosegue il capitano azzurro-. Volevamo stare attaccati alla partita fino alla fine, entrando negli ultimi dieci minuti ancora in partita, e così è stato: dobbiamo lavorare di più per limare i dettagli che ancora ci mancano, ma sono davvero orgoglioso di questa squadra”.

“L’Italia scende in campo per vincere contro ogni avversario, l’obiettivo è ogni volta sempre e solo produrre la nostra migliore prestazione possibile. Chiaro che contro il Galles la mentalità dovrà essere quella di fare noi la partita, facendo sentire la pressione nostra come squadra e dello Stadio Olimpico come contesto. Oggi abbiamo vissuto emozioni fortissime, il pubblico è stato incredibile e questo sta succedendo perché la squadra sta dando il massimo costruendo un rugby credibile, divertente, solido, con un’identità vera. Stiamo percependo tanto affetto attorno a noi, ma anche tanto rispetto da parte dei tifosi delle altre squadre, per il nostro modo di giocare e di combattere. Vogliamo mostrare al mondo quello di cui siamo capaci, indossando con orgoglio la nostra maglia contro ogni avversario. Purtroppo non si vince solo col cuore, ma quando metti il tuo cuore completamente dentro quello che fai, riesci a toccare punti molto profondi anche in chi ci osserva da fuori, e questo è per me qualcosa di molto importante”, conclude Lamaro.