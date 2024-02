Rugby: le convocate di Zebre e Benetton per le sfide casalinghe del weekend

Febbraio 6, 2024

Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Gli staff tecnici delle due Franchigie Femminili, Zebre Parma e Benetton Rugby, hanno diramato la lista delle atlete convocate per i raduni in vista delle sfide contro le due omologhe spagnole. Dopo la doppia vittoria delle italiane in Spagna del 7 gennaio scorso, ora Zebre e Benetton ospiteranno rispettivamente Iberians Sitges e Iberians Valencia. Le Zebre sfideranno Sitges sabato 10 febbraio alle 11 all’HBS Stadium di Colorno, mentre Benetton aprirà le porte dello Stadio Monigo alle Iberians Valencia domenica 11 febbraio alle 14. Nelle partite di gennaio le Zebre hanno vinto contro le Iberians Valencia per 13-19, mentre Benetton è uscita vittoriosa da Sitges con il risultato di 12-19. Curioso il fatto che le prime due mete del progetto Franchigie siano state segnate da Giulia Cavina (Cus Milano Rugby/Zebre Parma) e da Micol Cavina (Villorba Rugby/Benetton Rugby): due sorelle gemelle in due partite diverse.