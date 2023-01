Rugby: Malagò, ‘vittoria in Galles dà ulteriore carico responsabilità a tutti’

Gennaio 26, 2023

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – “La vittoria in Galles è entrata nella storia dello sport italiano e in particolare del rugby, ma dà un ulteriore carico di responsabilità sportiva al ct e a tutta la federazione, perché siamo usciti da anni dove sappiamo quali sono stati i risultati e invece adesso si è generato un livello di aspettative importanti ed è l’anno del mondiale, dove c’è un tabù anche lì complicatissimo, vedendo il girone da superare. E quando ci sono le aspettative, rispetto all’opinione pubblica, agli investitori e agli stakeholder si genera un clima di entusiasmo che poi deve comportare dei risultati”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto in collegamento alla presentazione del Sei Nazioni 2023 negli studi di Sky e che verrà trasmesso dall’emittente. “Sky dà un valore aggiunto al Sei Nazioni, la sua qualità è oggettiva e questo dà una ulteriore spinta alla squadra italiana e alla federazione e a Marzio Innocenti che deve essere orgoglioso. Le tre partite in casa sono poi un ulteriore elemento a beneficio”, ha concluso Malagò.