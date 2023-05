Rugby: Mondiale Under 20, dal 9 all’11 maggio raduno degli azzurrini verso il Sudafrica

Maggio 8, 2023

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Lo staff tecnico della Nazionale Under 20 ha convocato 30 giocatori per il secondo mini-raduno in preparazione al World Rugby U20 Championship 2023, a calendario dal 24 giugno al 14 luglio in Sudafrica. Dopo il primo appuntamento svoltosi la scorsa settimana, sarà nuovamente la Cittadella del Rugby di Parma ad ospitare gli Azzurrini, con un programma intensivo sviluppato tra martedì 9 e giovedì 11 maggio. Alcuni cambi caratterizzano la selezione del gruppo decisa dal c.t. Massimo Brunello, che come da programma prosegue nell’azione di monitoraggio allargato in vista della rassegna iridata.

Di seguito la lista dei convocati per il mini-raduno di Parma (9-11 maggio): Aminu Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby), Ascari Davide (2004, Rugby Colorno 1975), Bartolini Riccardo (2003, Cavalieri U.R. Prato Sesto), Battara Sebastiano (2003 – Mogliano Veneto Rugby), Belloni Luca (2004, Verona Rugby), Belloni Mirko (2004, Verona Rugby), Berlese Carlos (2003 – Ruggers Tarvisium), Botturi Jacopo (2004 – Rugby Calvisano), Bozzoni Filippo (2003, Rugby Calvisano), Brisighella Simone (2004, Rugby Viadana 1970), Casilio Lorenzo (2004, Rugby Paese), Douglas Matthias Leon (2003, Mogliano Veneto Rugby), Esposito Filippo (2003, Valorugby Emilia), Ferreira Murray (2003 – FIR), Gasperini Nicholas (2004 – Stade Français Paris), Gesi Alessandro (2003, Livorno Rugby), Henderson Bradley Ross (2003 – Rugby Parma FC 1931), Imberti Francesco (2004 – CUS Torino), Lavorenti Filippo (2003 – CUS Torino), Passarella Dewi (2003, Benetton Rugby), Pisani Federico (2004, Verona Rugby), Pontarini Enrico (2003 – Rugby Casale), Quattrini Giovanni (2003 – Rugby Milano), Ruaro Fabio (2003 – Rugby Parma F.C. 1931), Salvan Davide (2004, Rugby Frassinelle), Siciliano Valerio (2004, U.R. Capitolina), Simoni Tommaso (2004, Valpolicella Rugby), Taddei Samuele (2003 – Rugby Noceto FC), Tani Emanuele (2003, U.R. Capitolina), Zucconi Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prato).